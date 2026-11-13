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Politică

Guvernul Franței avertizează asupra unei posibile „ingerințe străine” în spatele valului de alerte cu bombă din Europa

r Scris de radu mocanu
Guvernul Franței avertizează asupra unei posibile „ingerințe străine” în spatele valului de alerte cu bombă din Europa
Aosom
Ministrul de Interne din Franța, Laurent Nunez, a declarat vineri că alertele false cu bombă care s-au înmulțit în ultimele zile în Europa, vizând școli și zboruri comerciale, sunt semnale ale unei „ingerințe străine”. Oficialul a indicat Rusia, și posibil alte state, drept posibili actori din spatele acestor campanii .

Sursa: Mediafax Ro

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