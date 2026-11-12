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Politică

Guvernul grăbește adoptarea bugetului pe 2027. Când ar urma să fie votat

ș Scris de ștefan borcea
Guvernul grăbește adoptarea bugetului pe 2027. Când ar urma să fie votat
Aosom
Bugetul pentru 2027 ar urma să fie prezentat în Parlament și votat până la finalul anului, a spus purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Sursa: Adevarul

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