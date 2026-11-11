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Politică

Hackerii ruși au luat la țintă România: ce spune SRI despre tentativa de interceptare a comunicațiilor cu NATO și UE

c Scris de claudiu râpan
Hackerii ruși au luat la țintă România: ce spune SRI despre tentativa de interceptare a comunicațiilor cu NATO și UE
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Grupul de hackeri Turla, aliniat cu Rusia, utilizează un nou set de instrumente malware, denumit Cereal, care transformă serverele Microsoft Exchange compromise în centre de comandă și sisteme de colectare a e-mailurilor. Descoperirea a fost făcută publică pe 10 noiembrie 2026, de către cercetătorii de la ESET Research, care au evidențiat atacuri asupra organizațiilor guvernamentale din Kazahstan și România.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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