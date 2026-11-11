Hackerii ruși au luat la țintă România: ce spune SRI despre tentativa de interceptare a comunicațiilor cu NATO și UE

Grupul de hackeri Turla, aliniat cu Rusia, utilizează un nou set de instrumente malware, denumit Cereal, care transformă serverele Microsoft Exchange compromise în centre de comandă și sisteme de colectare a e-mailurilor. Descoperirea a fost făcută publică pe 10 noiembrie 2026, de către cercetătorii de la ESET Research, care au evidențiat atacuri asupra organizațiilor guvernamentale din Kazahstan și România.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗