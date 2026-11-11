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Politică

HARTĂ Lista completă a orașelor și județelor din România care dispar: 55% dintre orașele țarii vor deveni comune

l Scris de lucian negrea, reporter
HARTĂ Lista completă a orașelor și județelor din România care dispar: 55% dintre orașele țarii vor deveni comune
Aosom
România ar putea avea 15 județe, pe modelul curților de apel. 55% dintre orașele României vor retrograda la statutul de comună

Sursa: Stiri Pe Surse

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