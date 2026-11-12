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Politică

Hubert Thuma cere alegeri interne în PNL: „Concluzia a fost votată în unanimitate”

n Scris de narcis ghiurca
Hubert Thuma cere alegeri interne în PNL: „Concluzia a fost votată în unanimitate”
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Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov, a transmis joi, 12 noiembrie, că primarii PNL din județ au votat în unanimitate pentru organizarea alegerilor interne în partid.

Sursa: Adevarul

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