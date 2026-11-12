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Politică

Hubert Thuma cere alegeri interne în PNL, de jos în sus: Conducerea partidului să se sprijine pe ce votează membrii din teritoriu

m Scris de maria nițu
Hubert Thuma cere alegeri interne în PNL, de jos în sus: Conducerea partidului să se sprijine pe ce votează membrii din teritoriu
Aosom
Președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, cere organizarea de alegeri interne în PNL, de jos în sus, înaintea congresului național. Propunerea a fost votată în unanimitate de primarii liberali din Ilfov.

Sursa: Mediafax Ro

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