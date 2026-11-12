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Politică

Hubert Thuma, după consultarea primarilor liberali din Ilfov: PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus

a Scris de ana dima
Hubert Thuma, după consultarea primarilor liberali din Ilfov: PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus
Aosom
„Concluzia a fost una singură, votată în unanimitate: PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus. Un partid nu se reconstruiește de sus în jos. Nu se reformează din birouri și nici prin președinți interimari care au primit funcția printr-o semnătură, nu printr-un vot. Se reformează din filiale, din primării, de la oamenii care își pun în fiecare zi numele și obrazul în fața cetățenilor.” The post Hubert Thuma, după consultarea primarilor liberali din Ilfov: PNL are nevoie de alegeri interne, de jos în sus appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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