Ștefan Radu Oprea a anunțat debutul lucrărilor pentru hubul de securitate de la Marea Neagră. Proiectul beneficiază de sprijin financiar masiv din partea Uniunii Europene și include un centru de comandă la Constanța, care va deveni operațional în câteva luni. The post Hubul de securitate de la Marea Neagră va fi gata în câteva luni. Ministrul Apărării anunță startul lucrărilor la Constanța appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗