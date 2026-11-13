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Hubul de securitate de la Marea Neagră va fi gata în câteva luni. Ministrul Apărării anunță startul lucrărilor la Constanța (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
Hubul de securitate de la Marea Neagră va fi gata în câteva luni. Ministrul Apărării anunță startul lucrărilor la Constanța (Cotidianul)
Aosom
Ștefan Radu Oprea a anunțat debutul lucrărilor pentru hubul de securitate de la Marea Neagră. (…)

Sursa: Ziar.com

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