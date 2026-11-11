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Politică

„I-am cerut lui Neacşu să fie fără milă”. Ce anunță Grindeanu despre reorganizarea companiilor de stat. Despre reforma administrativă, spune că „n-am avut această discuţie în partid”

v Scris de viorela marin
„I-am cerut lui Neacşu să fie fără milă”. Ce anunță Grindeanu despre reorganizarea companiilor de stat. Despre reforma administrativă, spune că „n-am avut această discuţie în partid”
Aosom
Cel puţin 100 de entităţi ale statului vor dispărea în urma procesului de reorganizare a instituţiilor şi companiilor de stat, a anunţat, miercuri seară, la Antena 3, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. Potrivit acestuia, primul proiect în acest sens va fi prezentat luni de vicepremierul Marian Neacşu, căruia liderul social-democrat i-a cerut să coordoneze echipa care …

Sursa: Hotnews

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