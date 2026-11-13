Home Office a făcut în 2025 un număr record de 23.538 de controale de imigrație, peste 60 pe zi, dar 66% nu au dus la nicio arestare, iar mandatele au fost folosite doar într-un sfert din intrările în spații private. The post „ICE-ul britanic”: raidurile anti-imigrație din Marea Britanie, la nivel record, dar două treimi se încheie fără nicio arestare appeared first on Atitudinea | Stiri OnLine.

Sursa: Atitudinea | Stiri Online Citește mai departe la sursa originală ↗