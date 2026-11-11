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Politică

Ilie Bolojan anunță condiția esențială pentru construcția unui nou pol de dreapta: „oameni competenți și profesioniști”. Așa că l-a adus pe Ludovic Orban înapoi în PNL

f Scris de flavius niculescu
Ilie Bolojan anunță condiția esențială pentru construcția unui nou pol de dreapta: „oameni competenți și profesioniști”. Așa că l-a adus pe Ludovic Orban înapoi în PNL
Aosom
Liderul Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a publicat, în seara zilei de miercuri, 11 noiembrie, pe pagina personală de Facebook, un mesaj în care vorbește despre noua mutare a formațiunii politice pe care o conduce, prin care, după aproape cinci ani, Ludovic Orban revine alături de liberali. Reacția vine în contextul în care, la prânz, […]

Sursa: Gandul

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