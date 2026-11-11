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Politică

Ilie Bolojan, atac la PSD și AUR după întâlnirea cu Ludovic Orban: „Dacă cei care apără privilegiile știu să se unească, cei care vor să le elimine nu își pot permite să rămână dezbinați”

r Scris de redactor, alexandra cruceru
Ilie Bolojan, atac la PSD și AUR după întâlnirea cu Ludovic Orban: „Dacă cei care apără privilegiile știu să se unească, cei care vor să le elimine nu își pot permite să rămână dezbinați”
Aosom
Ilie Bolojan anunță un nou pol politic în jurul PNL, după decizia de fuziune cu Forța Dreptei. Atac la PSD și AUR: „Colaborează ca o axă politică veritabilă”

Sursa: Stiri Pe Surse

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