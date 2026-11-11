Ilie Bolojan le arată ușa contestatarilor din PNL: "Respectă ce decide grupul sau vor fi excluși"

Ilie Bolojan, președintele Partidului Național Liberal, a tranșat miercuri, 11 noiembrie, disputa cu tabăra contestatarilor din interiorul formațiunii, după ce conducerea a impus un ultimatum clar pentru retragerea proceselor deschise împotriva partidului. Cei care au ales calea instanțelor riscă excluderea directă din grupurile parlamentare dacă nu fac un pas înapoi.

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