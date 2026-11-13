În 1940, Churchill a construit un buncăr secret ca să oprească navele germane, dar a fost îngropat și uitat. După 69 de ani, se deschide și își dezvăluie secretele ascunse sub pământ / VIDEO

Timp de aproape 70 de ani, sub celebrele stânci albe din Dover, în Marea Britanie, a rămas ascuns un buncăr militar construit la ordinul lui Winston Churchill. În interior se afla cândva un calculator uriaș, folosit pentru a dirija tunurile britanice împotriva navelor germane. Instalația a fost distrusă intenționat, iar încăperile au fost acoperite cu pământ. Redescoperit în 2017, buncărul își deschide pentru prima dată porțile publicului vineri, 13 noiembrie 2026.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗