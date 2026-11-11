Inspectoratul Teritorial de Muncă Prahova a desfăşurat, în luna octombrie 2026, 266 acţiuni de control în domeniul de competenţă. Valoarea totală a amenzilor aplicate a fost de 536.500 lei. În domeniul relaţiilor de muncă, s-au efectuat 127 controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 418.500 lei. Cu ocazia controalelor efectuate, inspectorii de […] Articolul În luna octombrie 2026, inspectorii ITM Prahova au dat amenzi de peste 500.000 de lei apare prima dată în Ziarul de Ploiesti, stiri Prahova.

Sursa: Ziarul De Profit Citește mai departe la sursa originală ↗