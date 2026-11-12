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Politică

În România anului 2026 a fost nevoie de o Lege pentru ca femeile însărcinate să aibă dreptul la respectarea demnității. Au dreptul de a fi însoțite pe parcursul travaliului, nașterii și transferului

s Scris de silvia pugna
În România anului 2026 a fost nevoie de o Lege pentru ca femeile însărcinate să aibă dreptul la respectarea demnității. Au dreptul de a fi însoțite pe parcursul travaliului, nașterii și transferului
Aosom
În anul 2026 femeia însărcinată din România a obținut prin lege dreptul la respectarea demnității și a vieții private pe durata sarcinii, a travaliului, a nașterii și până la externare iar unitățile sanitare public

Sursa: Ziua De Cluj

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