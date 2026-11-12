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Politică

ÎN SCURT TIMP Președintele Nicușor Dan, a doua conferință de presă în două zile. Anunț de la Dublin, după întâlnirea cu liderii europeni

a Scris de adrian ilie
ÎN SCURT TIMP Președintele Nicușor Dan, a doua conferință de presă în două zile. Anunț de la Dublin, după întâlnirea cu liderii europeni
Aosom
Președintele Nicușor Dan va susține în această seară, la Dublin, o conferință de presă în care este așteptat să prezinte concluziile primei zile a summitului Comunității Politice Europene, precum și pe cele ale întrevederilor bilaterale avute în marja reuniunii. Liderii europeni au discutat despre continuarea ajutorului pentru Ucraina și despre cum își pot apăra țările …

Sursa: Hotnews

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