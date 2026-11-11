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Politică

Încă o surpriză de proporții în alegerile SUA. Un democrat a fost ales senator al statului Mississippi

p Scris de petru mazilu
Încă o surpriză de proporții în alegerile SUA. Un democrat a fost ales senator al statului Mississippi
Aosom
Un democrat a fost ales senator al statului Mississippi. Este încă o surpriză de proporții în alegerile de la jumătatea mandatului din SUA. Democratul s-a impus într-un bastion republican și a devenit primul membru al Partidului Democrat ales senator în ultimii 40 de ani.

Sursa: Mediafax Ro

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