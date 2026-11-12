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Închisoarea matrimonială din Transilvania a atras atenția străinilor. Ce spun jurnaliștii italieni despre obiectivul unic în lume

p Scris de petru mazilu
Închisoarea matrimonială din Transilvania a atras atenția străinilor. Ce spun jurnaliștii italieni despre obiectivul unic în lume
Aosom
Închisoarea matrimonială din Transilvania a atras atenția italienilor. Jurnaliștii din Italia au relatat despre obiectivul unic în lume. Acesta se află în satul Biertan.

Sursa: Mediafax Ro

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