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Politică

Înfrângere usturătoare pentru Dominic Fritz: Judecătorii i-au respins cerea și NU revine în fotoliul de primar al Timișoarei

r Scris de reporter, lucian negrea
Înfrângere usturătoare pentru Dominic Fritz: Judecătorii i-au respins cerea și NU revine în fotoliul de primar al Timișoarei
Aosom
Tribunalul Timiș respinge solicitarea lui Dominic Fritz: Nu revine în fotoliul de primar al Timișoarei. Decizia poate fi atacată cu apel

Sursa: Stiri Pe Surse

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