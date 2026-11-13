Exemplu de implicare socială la Jilava! Câteva zeci de deținuți din penitenciar au evadat din spirit civic, ca să ajute la căutarea unui alt deținut evadat cu câteva zile înainte. Echipa de deținuți folosește mașinile proprii, niște X6 șmechere, pentru că autospecialele de poliție nu fac față la gropile din carosabil, dar nici la burțile […] The post Inițiativă. 25 de deținuți de la Jilava au evadat ca să-l caute pe un alt deținut evadat appeared first on Times New Roman.

Sursa: Times New Roman Romania Citește mai departe la sursa originală ↗