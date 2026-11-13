INTERVIU | Larisa Butnariu, supraviețuitoare a traficului de persoane: „Nu poți susține în fața unei țări întregi că există colaborare între victimă și agresor!”
Sursa: Monitorul ClujCitește mai departe la sursa originală
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