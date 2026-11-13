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Politică

INTERVIU | Larisa Butnariu, supraviețuitoare a traficului de persoane: „Nu poți susține în fața unei țări întregi că există colaborare între victimă și agresor!”

v Scris de valentina prelipcean(
INTERVIU | Larisa Butnariu, supraviețuitoare a traficului de persoane: „Nu poți susține în fața unei țări întregi că există colaborare între victimă și agresor!”
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„În primă fază au o colaborare, după care ajung să fie victime”, susține deputatul PNL Ion Iordache, unul dintre inițiatorii proiectului pentru reglementarea prostituției, într-o declarație acordată Context.ro.

Sursa: Monitorul Cluj

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