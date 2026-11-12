Preşedintele Nicuşor Dan a răspuns, joi seară, într-o conferinţă de presă în Irlanda, la întrebarea pe care o adresase Ovidiu Vanghele la Cotroceni, înainte de a fi informat că nu va mai fi primit la conferinţele de presă. The post Întrebarea lui Vanghele, preluată de alt jurnalist, a primit până la urmă răspuns de la Nicușor Dan: „A fost o exercitare a unei competenţe, stabilite de o lege specială” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro Citește mai departe la sursa originală ↗