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Politică

Iranienii au atacat o instalație militară americană din Orientul Mijlociu

p Scris de petru mazilu
Iranienii au atacat o instalație militară americană din Orientul Mijlociu
Aosom
Iranul susține că a atacat o instalație radar americană în Bahrain. Gardienii Revoluției Islamice (IRGC) spun că atacul asupra radarului din Bahrain este un răspuns la atacurile împotriva unui turn de telecomunicații iranian din sudul provinciei Hormozgan.

Sursa: Mediafax Ro

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