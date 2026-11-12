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Politică

Iranul a deschis primul centru de instruire militară destinat exclusiv femeilor, din cauza temerilor privind noi atacuri americane

m Scris de marina constantinoiu
Iranul a deschis primul centru de instruire militară destinat exclusiv femeilor, din cauza temerilor privind noi atacuri americane
Aosom
Iranul a deschis un centru de instruire militară pentru voluntare la Teheran, pe fondul tensiunilor cu SUA, în timp ce impasul diplomatic și noile sancțiuni americane sporesc incertitudinea cu privire la conflict, relatează timesnownews.com. Zeci de femei „Janfadayan”, voluntare dispuse să-și sacrifice viața pentru Iran, au participat la exerciții militare în Piața Azadi din Teheran.

Sursa: Digi24

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