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Politică

Iranul amenință că va ataca bazele americane din Europa dacă vor fi folosite în operațiuni împotriva Teheranului

m Scris de maria nițu
Iranul amenință că va ataca bazele americane din Europa dacă vor fi folosite în operațiuni împotriva Teheranului
Aosom
Șeful securității iraniene, Mohsen Rezaei, amenință că Iranul va ataca bazele americane din Europa dacă acestea vor fi folosite pentru bombardarea țării.

Sursa: Mediafax Ro

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