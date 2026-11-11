 Sari la conținut
M
Cluj-Napoca, un oraș mai prietenos cu familiile numeroase. Dezbatere publică privind o nouă politică locală de sprijinire a familiilor cu trei sau mai mulți copii
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Iranul desemnează Marina militară și forțele aeriene ale unei țări din America de Sud drept „organizații teroriste”

a Scris de andrei stan
Iranul desemnează Marina militară și forțele aeriene ale unei țări din America de Sud drept „organizații teroriste”
Aosom
Teheranul a desemnat marina și forțele aeriene ale Argentinei drept „organizații teroriste”, a anunțat miercuri Ministerul Afacerilor Externe al Iranului, într-o măsură reciprocă venită ca răspuns la decizia luată de Buenos Aires în luna aprilie de a desemna Garda Revoluționară Islamică drept entitate teroristă. Argentina a desemnat Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC) drept organizație …

Sursa: Hotnews

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech