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Politică

Ironii la adresa ministrului Transporturilor. Radu Miruță: „Pe domnul ministru l-a bătut iar logica”

s Scris de stefan lupu
Ironii la adresa ministrului Transporturilor. Radu Miruță: „Pe domnul ministru l-a bătut iar logica”
Aosom
Radu Miruță a lansat un atac dur la adresa ministrului Transporturilor. Disputa vizează solicitarea de suplimentare a personalului din cadrul CNAIR. Parlamentarul a explicat că în mandatul său a aprobat doar posturile necesare pentru munca de teren. The post Ironii la adresa ministrului Transporturilor. Radu Miruță: „Pe domnul ministru l-a bătut iar logica” appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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