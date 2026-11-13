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Politică

Israelul, în pragul unei crize politice. Netanyahu pierde teren, dar înlăturarea sa de la putere nu este garantată

v Scris de viorica marin
Israelul, în pragul unei crize politice. Netanyahu pierde teren, dar înlăturarea sa de la putere nu este garantată
Aosom
Benjamin Netanyahu a pierdut majoritatea parlamentară care i-a permis să conducă Israelul în ultimii patru ani. Principalul său rival, Gadi Eisenkot, are însă o misiune dificilă: trebuie să unească partide cu viziuni ideologice diferite pentru a forma un nou guvern.

Sursa: Adevarul

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