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Politică

Isterie în școlile din Anglia: măsuri demne de închisori sau aeroporturi împotriva telefoanelor / Detectoare de metale sau interdicție totală

m Scris de mihai cistelican
Isterie în școlile din Anglia: măsuri demne de închisori sau aeroporturi împotriva telefoanelor / Detectoare de metale sau interdicție totală
Aosom
Elevii nu vor avea acces nici măcar parțial la telefoanele lor pe durata zilei școlare, conform unor recomandări guvernamentale mai stricte în Anglia, relatează BBC

Sursa: Stiri Pe Surse

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