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Politică

Izabela Tiberiade, o voce a comunităţii rome în Europa. Povestea unei tinere care luptă pentru educație și drepturi - VIDEO

d Scris de doinița manic
Izabela Tiberiade, o voce a comunităţii rome în Europa. Povestea unei tinere care luptă pentru educație și drepturi - VIDEO
Aosom
Izabela Tiberiade, juristă și expertă în afaceri europene, vine la interviurile DC News şi Ştiri Diaspora.

Sursa: Dcnews

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