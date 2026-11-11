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Politică

Je suis Vanghele

t Scris de toma roman jr
Je suis Vanghele
Aosom
Privirea sa blajină a devenit fix-tăioasă când s-a rățoit la băiatul ăla. Sincer, nu-l credeam în stare de o atitudine cazonă demnă de un plutonier adjutant. The post Je suis Vanghele appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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