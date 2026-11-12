Jean-Luc Mélenchon, candidatul stângii radicale franceze la alegerile prezidențiale, interzis în Israel

Israelul a anunțat joi că îi interzice accesul pe teritoriul său politicianului francez Jean-Luc Melenchon, liderul partidului radical de stânga Franța Nesupusă (La France Insoumise, LFI), transmite AFP, citată de Agerpres. Melenchon, care candidează din nou la președinția Franței, conduce o formațiune care are o „poziție extrem de ostilă față de Israel”, a comunicat ministerul …

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