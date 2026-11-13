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Jensen Huang părăsește Nvidia. Criza care testează viitorul boom-ului AI. Trump îl apără, Congresul vrea să-l audieze

f Scris de florin toader
Jensen Huang părăsește Nvidia. Criza care testează viitorul boom-ului AI. Trump îl apără, Congresul vrea să-l audieze
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Jensen Huang a demisionat din Nvidia după un scandal cu implicații de securitate națională. Cum afectează plecarea sa finanțarea AI și piața cipurilor. The post Jensen Huang părăsește Nvidia. Criza care testează viitorul boom-ului AI. Trump îl apără, Congresul vrea să-l audieze appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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