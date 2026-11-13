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Politică

Judecătoarea Raluca Moroșanu, după ce Nicușor Dan a spus că el este șeful magistraților: „Nu e șeful meu”

ș Scris de știrile pro tv
Judecătoarea Raluca Moroșanu, după ce Nicușor Dan a spus că el este șeful magistraților: „Nu e șeful meu”
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Raluca Moroșanu, judecătoarea care a sfidat-o public pe Liana Arsenie, a reacționat joi seară după ce Nicușor Dan a afirmat că el este șeful aparatului de stat, adică al polițiștilor, profesorilor, judecătorilor și altor categorii de funcționari.

Sursa: Stirile Pro.tv

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