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Politică

Judecătoarea Raluca Moroșanu, mesaj după ce Nicușor Dan a spus că 'șeful' judecătorilor

a Scris de anca flondor
Judecătoarea Raluca Moroșanu, mesaj după ce Nicușor Dan a spus că 'șeful' judecătorilor
Aosom
Judecătoarea i-a transmis 4 cuvinte, după ce președintele statului a spus că "eu, în mod simbolic, sunt șeful aparatului statului român"

Sursa: Stiri Pe Surse

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