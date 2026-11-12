 Sari la conținut
M
Noutăți Consiliul Județean Brașov
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Jurnaliștii de la Cotroceni, acuzați de agresivitate de o membră CNA. Monica Gubernat îi ia apărarea președintelui

b Scris de bianca dumbraveanu
Jurnaliștii de la Cotroceni, acuzați de agresivitate de o membră CNA. Monica Gubernat îi ia apărarea președintelui
Aosom
Cazul Vanghele împarte CNA în două tabere. Monica Gubernat critică agresivitatea de la Cotroceni. The post Jurnaliștii de la Cotroceni, acuzați de agresivitate de o membră CNA. Monica Gubernat îi ia apărarea președintelui appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook
La curent cu ultimele articole →
Tech →