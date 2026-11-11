Jurnalistul Ovidiu Vanghele, despre conferința de la Cotroceni: „Rămâne ceva foarte nasol pentru presă. Un potențial de dezastru”

Jurnalistul Ovidiu Vanghele a afirmat, la podcast-ul „Judecata de Acum”, că decizia președintelui Nicușor Dan de a interzice prezența unui ziarist la conferințele sale de presă este „ceva rău pentru democrație”, motiv pentru care ia în calcul o posibilă retaliere față de acestă decizie. Totodată, Vanghele a admis că a folosit, în postările sale, cuvinte …

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