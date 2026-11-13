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Politică

Kaja Kallas le-a cerut europenilor, la Dublin, să nu cadă în „capcanele” Moscovei

i Scris de ioana andreescu
Kaja Kallas le-a cerut europenilor, la Dublin, să nu cadă în „capcanele” Moscovei
Aosom
Europenii care urmează să participe la negocieri de pace între Rusia şi Ucraina trebuie să fie atenţi să nu cadă în ”capcanele” Moscovei, avertizează vineri şefa diplomaţiei Uniunii Europene (UE) Kaja Kallas, relatează AFP.

Sursa: Stirile Pro.tv

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