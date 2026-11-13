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Politică

Kaja Kallas le cere europenilor să nu cadă în ”capcanele” Moscovei

g Scris de george traicu
Kaja Kallas le cere europenilor să nu cadă în ”capcanele” Moscovei
Aosom
Europenii care urmează să participe la negocieri de pace între Rusia şi Ucraina trebuie să fie atenţi să nu cadă în ”capcanele” Moscovei.

Sursa: Stiri Pe Surse

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