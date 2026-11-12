 Sari la conținut
M
Piața volantă de sâmbătă din zona Parcului Stadion – program modificat pentru sezonul rece
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Kievul, atacat cu rachete balistice la câteva ore după negocierile de pace de la Abu Dhabi. Explozii puternice în mai multe zone ale capitalei

d Scris de daniel mihai dragomir
Kievul, atacat cu rachete balistice la câteva ore după negocierile de pace de la Abu Dhabi. Explozii puternice în mai multe zone ale capitalei
Aosom
Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului la câteva ore după negocierile de pace de la Abu Dhabi. Exploziile au zguduit mai multe zone.

Sursa: Stiri Pe Surse

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech