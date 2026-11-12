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Politică

Kremlinul poate ascunde bilanțul morților însă nu poate ascunde mormintele: Rusia pedepsește fotografierea mormintelor militarilor căzuți în Ucraina

g Scris de george traicu
Kremlinul poate ascunde bilanțul morților însă nu poate ascunde mormintele: Rusia pedepsește fotografierea mormintelor militarilor căzuți în Ucraina
Aosom
Pe măsură ce războiul din Ucraina se prelungește, Moscova depune eforturi intense pentru a ascunde cifrele privind pierderile umane

Sursa: Stiri Pe Surse

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