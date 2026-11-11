 Sari la conținut
M
Comunicat PMB
·
Mesagerul | Știri care contează
Politică

Kremlinul reia o condiție mai veche pentru pace: Ucraina poate intra în UE, dar nu trebuie să facă parte din nicio alianță militară

m Scris de maria nițu
Kremlinul reia o condiție mai veche pentru pace: Ucraina poate intra în UE, dar nu trebuie să facă parte din nicio alianță militară
Aosom
Rusia ar accepta aderarea Ucrainei la UE, dar cere ca țara să rămână neutră și să nu facă parte din nicio alianță militară, inclusiv NATO sau alianțele europene.

Sursa: Mediafax Ro

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech