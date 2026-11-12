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Politică

Kremlinul sfidează negocierile și vrea să refacă Uniunea Sovietică. Declarații controversate făcute de omul lui Putin imediat după discuțiile de la Abu Dhabi

i Scris de ion gaidău
Kremlinul sfidează negocierile și vrea să refacă Uniunea Sovietică. Declarații controversate făcute de omul lui Putin imediat după discuțiile de la Abu Dhabi
Aosom
Negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina s-au reluat la Abu Dhabi fără rezultate concrete. În locul păcii în Ucraina, Kremlinul încearcă să extindă discuțiile asupra unei noi arhitecturi de securitate în Europa.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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