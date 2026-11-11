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Politică

Kremlinul vrea acorduri bilaterale de securitate cu statele membre NATO, inclusiv de tipul celor semnate cu Coreea de Nord și Iran. Miza Moscovei

i Scris de ion gaidău
Kremlinul vrea acorduri bilaterale de securitate cu statele membre NATO, inclusiv de tipul celor semnate cu Coreea de Nord și Iran. Miza Moscovei
Aosom
Un diplomat rus de rang înalt a expus trei opțiuni luate în calcul de regimul de la Moscova pentru a-și impune noua arhitectură de securitate dorită în Europa.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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