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Politică

Kushner și Witkoff la Moscova: SUA vor „binecuvântarea” lui Putin pentru ca Europa să se alăture negocierilor cu Ucraina (Politico)

ș Scris de ștefana radu
Kushner și Witkoff la Moscova: SUA vor „binecuvântarea” lui Putin pentru ca Europa să se alăture negocierilor cu Ucraina (Politico)
Aosom
Oficialii americani se vor deplasa, joi, la Moscova pentru a-i cere preşedintelui rus Vladimir Putin să-şi dea „binecuvântarea” pentru ca reprezentanţii europeni să poată participa la viitoarele negocieri de pace privind Ucraina, scrie Politico. Demersul nu este lipsit de provocări pentru Europa.

Sursa: Digi24

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