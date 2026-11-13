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Politică

La Interne se intră în stare de alertă: Risc major ca evenimente precum în Franța să se repete pe străzile din România

l Scris de lucian negrea, reporter
La Interne se intră în stare de alertă: Risc major ca evenimente precum în Franța să se repete pe străzile din România
Aosom
Ministrul de Interne se teme că situația din Franța ar putea să se repete în România: Mobilizare pentru protestul anunțat în Bucurșeti

Sursa: Stiri Pe Surse

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