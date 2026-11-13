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Politică

LA RÂMNICU SĂRAT! BRICEAG ȘI BOX PUMNAL DESCOPERITE ASUPRA UNUI BĂRBAT ÎNTR-O SALĂ DE JOCURI DE NOROC!

i Scris de iulian gavriluta
LA RÂMNICU SĂRAT! BRICEAG ȘI BOX PUMNAL DESCOPERITE ASUPRA UNUI BĂRBAT ÎNTR-O SALĂ DE JOCURI DE NOROC!
Aosom
Polițiști, jandarmi și polițiști locali au ieșit în teren, în forță, la Râmnicu Sărat! Acțiunea desfășurată pe 11 noiembrie, între orele 16:00 și 19:00, s-a lăsat cu amenzi de 20.000 de lei și un dosar penal. Peste 170 de persoane au fost legitimate, 17 societăți comerciale verificate și aproximativ 100 de autoturisme oprite pentru control. […]

Sursa: News Buzau

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