Lecția din 1688: creditorii nu cred în promisiuni, ci în armistiții. De ce își puneau străinii banii la Londra

În 1672, Coroana engleză își suspenda plățile către creditori. Douăzeci și doi de ani mai târziu, refugiații francezi îi încredințau economiile lor. Explicația nu ține de bani, ci de un armistițiu politic. Banii refugiaților La sfârșitul secolului al XVII-lea, un protestant francez care fugea din Franța lui Ludovic al XIV-lea avea două averi de salvat: …

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